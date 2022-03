Le Bourget (France) (AFP). Crash A320 de Germanwings: le BEA confirme le scénario d'une action volontaire du copilote

Le copilote de l'avion de la Germanwings qui s'est écrasé dans les Alpes en mars a "intentionnellement" commandé la descente de l?appareil "jusqu?à la collision" au sol, et avait "répété ce geste" lors du vol précédent, a rapporté mercredi le Bureau d'enquêtes et d'analyse (BEA). Le copilote Andreas Lubitz a "intentionnellement réglé les consignes du pilote automatique pour commander une descente de l'avion jusqu'à la collision avec le relief", affirme le BEA dans un rapport préliminaire, confirmant le scénario connu. Lors du vol aller, il avait déjà "répété ce geste" mais sans "effet sensible", selon son directeur Rémi Jouty. Le copilote "s'est retrouvé seul dans le poste de pilotage", affirme le BEA dans un rapport préliminaire basé sur l'exploitation des boîtes noires de l'appareil. "Il a alors intentionnellement réglé les consignes du pilote automatique pour commander une descente de l'avion jusqu'à la collision avec le relief", ajoute le Bureau, qui est en charge de l'enquête de sécurité autour de ce crash, qui a fait 150 victimes. Le copilote "n'a pas ouvert la porte du poste de pilotage" pendant la descente, malgré les demandes répétées de l'équipage et "les coups frappés à la porte". Le BEA rapporte par ailleurs que lors du vol aller, entre Düsseldorf et Barcelone, le copilote avait déjà répété ce geste. "Il a répété ce geste qu'il a fait lors du vol fatal", a commenté Rémi Jouty, le directeur du BEA à la presse. Le rapport indique ainsi que "plusieurs sélections temporaires d'altitude vers 100 pieds avaient été enregistrées au cours de la descente du vol précédent celui de l'accident, alors que le copilote était seul dans le poste de pilotage". Ces manipulations ont été effectuées alors que "le contrôle aérien avait donné ordre de descente et l'avion avait déjà commencé à descendre, donc les actions du copilote n'ont pas eu d'effet sensible", a précisé Rémi Jouty.

