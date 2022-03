Arnold Schwarzenegger rejoue 17 de ses films en 6 minutes

À l'occasion de son passage sur le plateau de l'émission de télévision "The Late Late Show With James Corden", l'interpréte de Terminator s'est prêté au jeu de l'auto-caricature. En compagnie de l'animateur, il a rejoué quelques scènes de "Commando", "Total Recall" ou encore "Un flic à la maternelle". En tout 17 de ses films ont été parodiés. Le résultat, une vidéo de six minutes, a déjà été visionné près de 1 million de fois sur internet.

C'était l'occasion pour la star américaine de montrer au public sa capacité d'autodérision. L'acteur est actuellement en tournée promotionnelle pour son prochain film "Maggie", qui sort dans les salles aux États-Unis cette semaine. On le retrouvera également cet été dans "Terminator Genesis", prochain volet de la saga de science-fiction "Terminator" sur les robots humanoïdes.