Londres (AFP). Elections en Grande-Bretagne: dernier jour de campagne avant un scrutin incertain

Le conservateur David Cameron et son adversaire travailliste Ed Miliband avaient jusqu'à minuit mercredi pour tenter de faire mentir les sondages, qui prévoient des résultats si serrés que la composition d'un gouvernement dépendra d'alliances politiques à négocier au lendemain des législatives britanniques hautement imprévisibles de jeudi. Plus de 3.900 candidats dans 650 circonscriptions se sont livrés à une surenchère de déclarations à l'adresse des quelque 45 millions de Britanniques appelés aux urnes, insistant sur les conséquences du scrutin de nature à façonner l'avenir du pays pour les prochaines décennies. Si les Conservateurs l'emportent, ils organiseront un référendum sur le maintien ou non du pays dans l'Union européenne (UE) tandis que la victoire annoncée des nationalistes écossais du SNP dans la région septentrionale pourrait leur donner suffisamment de légitimité pour revendiquer à terme un nouveau référendum d'indépendance, après le rendez-vous manqué de septembre. "Les Britanniques prennent (jeudi) la décision la plus importante d'une génération", devait déclarer M. Cameron mercredi, en campagne dans le nord de l'Angleterre et en Écosse. "Vous prenez la décision politique la plus importante de votre vie", a quant à lui dramatisé Nick Clegg, le leader des Libéraux-démocrates qui ont gouverné en coalition avec les Tories ces cinq dernières années. La presse britannique n'était pas en reste pour son dernier jour de couverture de la campagne : "Cauchemar sur Downing Street" titrait le quotidien conservateur The Daily Telegraph avec une photo de la chef du SNP, Nicola Sturgeon, à côté d'une porte rouge ornée d'un 10, faisant allusion à la résidence du Premier ministre britannique (10, Downing Street). Rien n'oblige légalement les candidats à ne plus faire campagne le jour des élections --qui est un jeudi depuis 1935-- mais les médias ne peuvent plus rapporter leurs propos. Jeudi, les citoyens britanniques et ressortissants du Commonwealth résidant au Royaume-Uni âgés de 18 ans ou plus sont appelés à se rendre dans les quelques 50.000 bureaux de vote installés à travers le pays, dont certains dans des lieux particulièrement insolites (des pubs, un terrain de football, une église, un hôtel-spa ). Dans les endroits les plus reculés du Royaume-Uni, comme les îles écossaises, les urnes ont été acheminées par ferry dès mardi. Les bureaux de vote seront ouverts de 07H00 (06H00 GMT) à 22H00 (21H00 GMT), heure à laquelle les premiers sondages de sortie des urnes seront disponibles. - Éclatement du paysage politique - Les premiers résultats sont attendus aux alentours de minuit, notamment en Écosse et à Londres. Dans le reste du pays, la tenue en parallèle d'élections locales ralentira le dépouillement des votes. Il est donc fort probable que les résultats définitifs ne soient connus que vendredi après-midi. Ils devraient confirmer l'éclatement croissant du paysage politique britannique : les derniers sondages ont placé les Conservateurs et les Travaillistes peu ou prou au même niveau qu'au début de l'année, soit à environ un tiers des votes chacun, ce qui ne leur permettra pas de décrocher la majorité absolue de 326 sièges à la Chambre des Communes. Dans un tel scénario, les deux principaux partis, qui accaparaient 90% des suffrages dans les années 1950, seront contraints de nouer des alliances avec les plus petites formations politiques du pays, dont certaines (comme le SNP) sont avantagées par le mode de scrutin uninominal à un tour. Au départ assez flou sur l'éventualité d'une alliance avec le SNP, Ed Miliband a promis en fin de campagne qu'il ne passerait "pas de marché" avec les nationalistes écossais, sans pour autant exclure qu'ils le soutiennent au parlement. Les partenaires de coalition les moins controversés, tant pour les Tories que pour les travaillistes, restent donc les Libéraux-démocrates. Ils sont prêts à faire alliance avec le parti remportant le plus de sièges au Parlement, quel qu'il soit et ont brandi le risque d'un "deuxième scrutin avant Noël" en cas de gouvernement minoritaire qui ne les incluerait pas. Reste à savoir si les Lib-dems, qui risquent de perdre jusqu'à la moitié de leurs 56 sièges, auront suffisamment de députés pour permettre au parti ayant le plus de parlementaires de passer la barre des 326. Théoriquement, les négociations pour une coalition devraient être terminées pour le 27 mai, date à laquelle est prévu le discours de la reine, qui lit aux députés le programme du gouvernement et est suivi d'un vote de confiance.

