Front national Calvados : "confiance totale et complète dans la ligne politique de Marine Le Pen"

"Le Front National du Calvados réaffirme sa confiance totale et complète dans la ligne politique de Marine Le Pen et s’associe aux décisions du bureau politique. Plus que jamais nous nous tenons derrière notre présidente qui représente l'espoir de millions de Français. Nous continuons à travailler sereinement dans la perspective des élections régionales de décembre 2015", indique Christelle Lechevalier, responsable départementale du Front National.

"La droite nationale, c'est nous !", en profite pour expliquer l'antenne locale du Parti de la France, parti d'extrême droite fondé en 2009 par Karl Lang, dont le délégué départemental est Bruno Hirout. "Les innombrables errements frontistes, qu’ils soient idéologiques ou moraux, ont fait perdre au FN son statut de figure de proue de la droite nationale. La mesure d’euthanasie politique prise par Marine le Pen contre son propre père est la dernière, et la plus forte, démonstration de ce que le Front National a définitivement renié toutes les valeurs qui ont pu être les siennes depuis sa création".