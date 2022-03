Paris (AFP). Avianca confirme une commande de 100 Airbus de la famille A320neo

La compagnie aérienne colombienne Avianca Holdings a confirmé une commande de 100 Airbus de la famille A320neo, pour un montant catalogue d'environ 10 milliards de dollars, a annoncé le constructeur aéronautique. Airbus souligne qu'il s'agit de "la plus grande commande jamais passée dans l'histoire de l'aviation en Amérique Latine". Avianca avait signé un protocole d'accord en février dernier concernant cette commande, qui porte sur des moyen-courriers A319neo, A320neo et A321neo. L'A320neo est la version remotorisée de l'A320, moyen-courrier vedette d'Airbus. Cette version permettra de réaliser une économie de carburant de plus de 15%. Le Neo totalise plus de 3.600 commandes fermes de la part de 70 clients, précise Airbus. "Cette commande historique nous permet de consolider notre stratégie visant à optimiser le confort des passagers et à étendre davantage notre réseau de lignes régionales", a déclaré Fabio Villegas Ramirez, le PDG d'Avianca. Selon lui, "la faible consommation de carburant, la régularité technique et le confort hors pair des appareils de la famille A320" permettra de poursuivre le processus de modernisation de la flotte d'Avianca. Le directeur commercial d'Airbus, John Leahy, s'est félicité de cette commande, en soulignant qu'Avianca bénéficie déjà depuis plus de 15 ans "de l'excellente rentabilité opérationnelle et de la régularité technique en exploitation largement reconnue de la famille A320". A ce jour, les commandes passées par le groupe Avianca totalisent près de 300 appareils, dont 276 appareils de la famille A320 (parmi lesquels 133 de la famille A320neo) et 15 appareils de la famille A330, a souligné Airbus. Avianca Holdings rassemble les compagnies colombienne Avianca et salvadorienne Taca, qui ont fusionné en 2010. Créée en Colombie en 1919, Avianca est la plus ancienne compagnie aérienne du continent américain et la deuxième plus ancienne du monde.

