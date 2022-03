Fausse alerte à la bombe à Tourlaville : l'auteur au tribunal

On ne plaisante pas avec les attentats, et d'autant plus quelques jours après les événements de début 2015. Une femme de 43 ans l'a appris à ses dépens, ce mardi 5 mai, devant le tribunal correctionnel de Cherbourg.

Le 16 janvier dernier, en milieu de matinée, une banque de Tourlaville reçoit un appel téléphonique anonyme. La femme au bout du fil annonce qu'elle va "faire sauter" l'agence bancaire et que "ce n'est pas une plaisanterie". Très vite, le centre commercial de Pont-Marais est évacué, un périmètre de sécurité est mis en place dans le quartier.

"Difficilement pardonnable"

L'identification de l'appel permettra aux policiers de se rendre au domicile d'un couple et de leur fils. La femme dément dans un premier temps être impliquée, avant de reconnaître les faits en garde à vue. "Les relevés bancaires n'arrivaient pas. Je ne sais pas où j'ai été chercher tout cela" a indiqué la prévenue à l'audience.

Pour ces faits, "particulièrement désagréables et difficilement pardonnables" selon le Parquet, la quadragénaire écope de 4 mois de prison avec sursis simple. Elle devra, en outre, suivre un stage de citoyenneté dans les six mois qui viennent.

