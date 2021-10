Volley-Ball : l'ASPTT Caen se reprend vite

« Les filles ont été super timides dans le premier set, elles n'ont pas joué, indique leur entraîneur Thibaut Gosselin. On s'est mis dans le match ensuite et on a plutôt bien appliqué les consignes. » Après la perte logique de la première manche, où la crispation caennaise était apparente, Caen a empoché les trois manches suivantes sans se faire inquiéter.

La montée toujours en vue

Les Caennaises restent deuxièmes de Nationale 3 et idéalement placées dans l'optique de la montée. Ce d'autant plus que Calais, qui les devance à la première place, n'a pas les finances pour accéder à l'étage supérieur et pourrait donc lâcher quelques matchs en fin de saison... Néanmoins, l'impératif demeure le même pour Caen : gagner les sept matchs qui restent à son calendrier. Le prochain sera dimanche 6 mars (16h) contre le relégable Charenton.