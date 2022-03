Cité de la Mer : déjà 3 millions de visiteurs !

Le 3 millionième visiteur de la Cité de la Mer a franchi les portes du musée océanographique ce mardi 5 mai, vers 10h40. Il s'agit en fait d'une famille venue de l'Aisne, en Picardie, Bertrand et Sophie Huentz et leurs enfants Quentin et Camille.

Ces habitants de Château-Thierry ont visité la Cité de la Mer mais aussi ses coulisses, avec le responsable des biologistes. Ils remportent aussi un repas au restaurant de la Cité de la Mer, ainsi qu'un voyage d'une semaine aux Iles Canaries pour deux personnes, incluant un safari sous-marin !

Les Normands en visite

La Cité de la Mer avait ouvert ses portes le 29 avril 2002. Parmi les 3 millions de visiteurs, 88% de Français, dont la moitié habite en Normandie. 12% des visiteurs sont étrangers, dont une majorité de Britanniques.

13 ans après son ouverture, les études de satisfaction ont montré que la visite du sous-marin Le Redoutable reste l'activité favorite des visiteurs.

En ce moment, au sein du pavillon consacré à Titanic, une exposition exceptionnelle d'objets remontés de l'épave du géant des mers est à découvrir.