Fan de Hulk ce bodybuilder fait tout pour lui ressembler physiquement

Âgé de 25 ans ce pratiquant de musculation n'a qu'un modèle dans sa vie, Hulk, et il fait tout son possible pour atteindre le même corps sauf que sur le plan sanitaire sa démarche est loin d'être un exemple.

Pour avoir les mensurations dont il dispose actuellement il s'entraîne dur et se force à avaler des produits néfastes pour sa santé, des cocktails hyper protéinés, du pétrole ou encore de l'alcool à forte dose : "J’ai fait le mélange moi-même et je me le suis injecté en deux piqures de 5 ml" a-t-il raconté.

Sa famille semble accepter ces concessions et cette prise de risque quotidienne alors que lors de ses sorties en public il est vu comme une véritable bête de fois comme en témoigne l'un de ces clichés.