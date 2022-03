Lille (AFP). Pour lutter contre les ordures sauvages, Roubaix va engager des détectives

La mairie de Roubaix (Nord) compte utiliser des détectives privés pour lutter contre des dizaines de dépôts d'ordures sauvages, a fait savoir mardi la municipalité. "On a un projet de faire appel à des enquêteurs privés pour intensifier la lutte contre les dépôts sauvages qui sont un réel problème à Roubaix", a expliqué à l'AFP Grégory Wanlin (UDI), adjoint au cadre de vie. "Si on continue avec les mêmes méthodes, on aurait les mêmes résultats qui ne sont pas satisfaisants. Il fallait changer de méthode", a-t-il ajouté. Ainsi, après s'être assuré de la validité juridique du projet, la mairie procède actuellement aux auditions et à la sélection des détectives, pour une mise en service du plan "avant l'été". Le rôle des détectives sera d'établir des preuves pouvant identifier clairement les Roubaisiens indélicats, notamment par le biais de photos ou de vidéos "susceptibles d'informer le président d'un tribunal et de faire condamner un contrevenant qui aurait commis des infractions", a précisé M. Wanlin. "On ne fait pas cela pour avoir des articles dans les journaux, notre but est que cela ait un vrai impact" sur la propreté de la ville, a ajouté l'adjoint, qui n'a pas souhaité indiquer le nombre de détectives pouvant participer à l'opération. Quant à son coût, l'édile espère une opération "neutre budgétairement", avec un équilibre entre coûts des enquêteurs et recettes des PV. A Roubaix, ville de 95.000 habitants voisine de Lille, on dénombre une cinquantaine de dépôts d'ordures sauvages, selon la même source.

