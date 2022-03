Charlotte de Turckheim au Pathé Docks 76 : énergique et authentique !

C’est avec sa bonne humeur habituelle que Charlotte de Turckheim a révélé les secrets de son film, une comédie dramatique avec un casting de choix et des dialogues humoristiques percutants. « C’est l’histoire d’une famille qui n’en est pas une, annonce t-elle. Des jeunes gens solidaires qui se sont trouvés dans des moments graves et qui ne se quittent plus». Charlotte entend transmettre à travers cette histoire les vraies valeurs de la famille au sens large du terme.

De mère en fille

Elle est elle-même très proche de sa fille Julia Piatou et ne s’en cache pas. On la retrouve d’ailleurs à l’écran pour un petit rôle savoureux et la jeune femme aime conseiller sa maman à l’écran et derrière la caméra avec bienveillance: « Je suis à l’écoute avec ma fille, car elle est toujours franche. J’apparais moi-même dans le film dans le rôle de l’assistante sociale et comme j’ai tendance à en faire toujours un peu trop quand je joue, elle me modère beaucoup. C’est aussi elle qui avait pensé à Bruno Sanches pour interpréter le rôle de Dylan, l’amoureux éconduit de Samantha. Je l’ai découvert travesti dans la série de Canal Catherine et Liliane et sans elle je ne l’aurais pas imaginé dans ce rôle qui lui va pourtant très bien».

Quant à la petite fille, personnage phare de l’histoire, Catherine avoue avoir été très impressionnée par sa prestation dans le film Du vent dans mes mollets. « J’aime quand les enfants jouent de manière authentique, beaucoup font les singes savants, alors qu’Anna Lemarchand a une vraie sincérité dans son jeu d’actrice». Audrey Lamy et Alice Pol qui sont les derniers membres de cette famille composite mais solidaire ont été choisies pour leur simplicité et leur naturel « J’aime beaucoup ces actrices, tellement accessibles et agréables à diriger, et Audrey Lamy me fait vraiment rire dans ses one-woman show ».

Le ton juste

Alternant émotions et fous rires, avec Qui c’est les plus forts ? Charlotte de Turckheim signe un 4e long-métrage séduisant, inventif et drôle sans pour autant sombrer dans la caricature. Ses personnages qui révèlent leurs failles et leurs drames au cours du film sonnent vrais et cette comédie bien rythmée aux ressorts efficaces laisse espérer l’écriture prochaine d’autres belles pages dans le 7e art par Charlotte de Turckheim.

Pratique. Sortie le 3 juin. Pathé Docks 76 à Rouen. www.cinemasgaumontpathe.com