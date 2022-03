Marseille (AFP). Les ossements trouvés dans le Var ne sont pas ceux de Xavier Dupont de Ligonnès

Les ossements humains découverts mardi près de Fréjus (Var) ne sont pas ceux de Xavier Dupont de Ligonnès, disparu depuis 2011 et dont l'épouse et les quatre enfants ont été tués, a annoncé la procureur de Draguignan lundi. "Les expertises effectuées à partir des prélèvements d'ADN recueillis aussi bien sur les ossements humains que sur divers objets personnels découverts sur place ont permis de mettre en évidence un profil génétique unique", écrit Danielle Drouy-Ayral dans un communiqué: "Ce profil génétique ne correspond pas à celui de Xavier Dupont de Ligonnès et ce n'est donc pas son corps qui a été découvert le 28 avril 2015 à Fréjus".

