Paris (AFP). Ligue 1: Paris répond du tac au tac

Au lendemain de la victoire de Lyon face à Evian/Thonon, le PSG a parfaitement répliqué dimanche en s'imposant à Nantes (2-0), maintenant ses 3 points d'avance en tête de la Ligue 1 à l'issue de la 35e journée. Aulas met le feu, Paris tient bon Le statu-quo prévaut après le sans-faute du PSG et de l'OL. Le leader parisien était dans l'obligation de réagir après la prestation appliquée des Lyonnais contre Evian/Thonon (2-0) avec notamment le 27e but d'Alexandre Lacazette, plus que jamais meilleur buteur du championnat. Le club de la capitale n'a pas flanché à Nantes et reste toujours le mieux placé pour se succéder à lui-même pour la 3e fois d'affilée, tout en rêvant d'un triplé national inédit. Le président de l'OL Jean-Michel Aulas avait mis la pression en contestant la qualification de Zlatan Ibrahimovic pour la rencontre, arguant d'un vice de forme lors de la réduction de sa peine (de 4 à 3 matches de suspension) après ses fameuses insultes. Mais Nantes a indiqué qu'il ne déposerait pas de réserve et le Suédois était bel et bien présent à la Beaujoire. Il n'est pas passé inaperçu, comme d'habitude, délivrant une merveille de passe décisive pour Blaise Matuidi sur le 2e but parisien. Marseille-Monaco, un rendez-vous pour l'Europe Cet affrontement entre Marseillais (4e) et Monégasques (3e), le 10 mai au Vélodrome avec la Ligue des champions pour enjeu, fait saliver d'avance. Cinq points séparent les deux équipes et l'ASM est pour le moment en position de force. Le large succès 4-1 face à Toulouse a prouvé que la machine de Leonardo Jardim tournait à plein régime avec en fer de lance les jeunes Bernardo Silva (20 ans), auteur de son 8e but, et Anthony Martial (19 ans), qui a donné l'avantage aux siens sur penalty. Mais Monaco devra se méfier de l'OM, qui risque d'aborder cette rencontre avec un moral de nouveau au beau fixe. Après 4 revers consécutifs, la spirale négative a été enrayée à Metz (2-0) grâce à un doublé de l'inusable André-Pierre Gignac, qui a porté son total de buts en L1 à 101. Dauphin de Lacazette au classement des buteurs, l'international français culmine à 20 buts cette saison. Gignac, en fin de contrat en juin et qui devrait quitter Marseille, en a également profité pour afficher son soutien à Marcelo Bielsa. Il est venu claquer la bise à l'entraîneur argentin sur l'ouverture du score avant de hurler au parcage marseillais: "Je lâche personne, moi!", sur le 2e but. L'Europa League attise aussi les convoitises, surtout si la 6e place est qualificative en cas de victoire du PSG en Coupe de France contre Auxerre (L2). Saint-Etienne (5e à égalité avec l'OM) ne fantasme sans doute plus sur la Ligue des champions avec sa défaite à Bastia (1-0) mais la C3 lui tend au minimum les bras. Bordeaux (6e), tenu en échec à Lorient (0-0), doit se prémunir contre un retour de Montpellier (7e), freiné par Rennes à La Mosson (0-0), ou de Lille (8e), tous deux à 3 points. Lens condamné Il n'y a pas eu de miracles pour Lens, relégué officiellement en Ligue 2 samedi, avant même d'avoir disputé le derby contre l'ennemi lillois. Pour assombrir encore un peu plus cette saison cauchemardesque, les Sang et Or n'ont pas réussi à sauver l'honneur en terrassant leur rival et ont quitté le stade Pierre-Mauroy avec une 21e défaite (3-1). Le président Gervais Martel va devoir désormais s'atteler à une tâche encore plus ardue: sauver de la faillite un club en grande difficulté financière. Lens pourrait rapidement être suivi par Metz, avant-dernier quasiment sans espoir après son revers face à l'OM. Le 3e ticket pour la L2 devrait se jouer entre Evian/Thonon (18e), Reims (17e), Toulouse (16e), Lorient (15e) et Caen (14e), qui se tiennent en deux points. Ce qui promet une tension extrême les prochaines semaines avec notamment deux chocs à faire frémir, Evian/Thonon-Reims (36e journée, 9 mai) et Caen-Evian/Thonon (38e et dernière journée, 23 mai).

