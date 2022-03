Division d'Honneur : Dives s'accroche, les PTT enchaînent

SU Dives 3-0 US Alençon

Battus le week-end dernier à Heurtematte par Ducey en match en retard, le SUD a véritablement grillé une cartouche qui pouvait les rapprocher sérieusement du leader postier. La réception d'Alençon, pas encore sauvé mais pour qui le danger n'est pas immense, faisait alors office de dernière chance pour les diables rouge.

En s'en défaisant nettement 3-0 par l'intermédiaire de Jérémy Haubert par deux fois et de Thomas Lavallée, ils s'accordent de l'espoir avant d'aborder deux déplacements : à Courseulles, vendredi prochain, puis à Mondeville. Côté Ornais, il faudra encore une victoire pour sceller le maintien en cette difficile saison de transition.

En visite à Ducey, Bayeux n'avait pas une mission facile pour aller empocher quatre points quasi-obligatoire pour continuer d'espérer. Vainqueurs en match en retard à Dives, les Ducéens sont parvenus à faire fructifier ce succès en prenant deux bons points devant le BFC. Grâce au buteur maison Sébastien Paillette et malgré la réalisation de Benjamin Renaux, les bleus avancent et ont un dernier coup de collier à donner pour se sauver parmi l'élite.

AS Cherbourg 0-1 ASPTT Caen

En déplacement chez un relégable qui est loin d'avoir abdiqué mais qui en est à sept rencontres sans victoires, les Postiers pouvaient encore faire une très bonne opération en cas de succès.

En s'imposant par la plus petite des marges sur un but de leur capitaine Kévin Lecacheux sur penalty, les hommes de Laurent Dufour s'accordent aujourd'hui huit unités d'avance sur Bayeux et Dives. Un bon matelas à cinq journées de la clôture du championnat avec notamment trois réceptions. Gare cependant à garder le rythme car les Caennais ont une journée d'exemption où le SU Dives pourrait notamment reprendre du terrain.

Dans la même soirée, Mondeville et Avranches, trop éloignés de la tête mais toujours en bons compétiteurs, se sont imposés. Au stade Michel Farré, l'USONM a infligé une claque à Ouistreham. Alors que le score était nul et vierge à la pause, Axel Audra, Corentin Denieul par deux fois et Medhi Lecreux sur penalty ont donné la victoire aux Mondevillais qui, une fois encore, risque de terminer au sein des places d'honneur.

Du côté d'Avranches, le RSG Courseulles venait pour vendre cher sa peau dans son optique de maintien. Malgré un beau combat et une opposition fière, l'équipe de Sébastien Mazure s'est inclinée d'une courte tête (3-2). Celle-ci subsiste au-dessus de la ligne de flottaison alors que le calendrier de fin de saison s'avère compliqué avec notamment les réceptions de Dives et de Mondeville et une visite aux PTT.