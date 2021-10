Le programme du 137ème carnaval de Granville

Dès vendredi et jusqu'à mardi prochain c'est le 137 ème carnaval de Granville, le plus grand carnaval de l'Ouest avec Carnaval des enfants, spectacle, bal, de nombreuses cavalcades,la grande bataille de confettis, le jugement et l'exécution de sa majesté et les traditionnels intrigues dans toute la ville !