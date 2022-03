Paris (AFP). Trois ans de Hollande à l'Elysée: bilan négatif pour 81% des Français

81% des Français estiment que le bilan des trois de François Hollande à L'Elysée est négatif, selon un sondage CSA pour Atlantico publié samedi. Même s'il reste négatif, ce chiffre est en baisse de cinq points par rapport à mai 2014. En outre, 19% (+ 5 points) jugent positif le bilan du président élu le 6 mai 2012. Interrogés sur les deux principales raisons pour lesquelles ils portent un jugement négatif sur le bilan de François Hollande après trois ans de présidence, près de sept Français sur dix (69%) mettent en avant l?absence de résultats sur le plan économique et social. 42% avancent une personnalité et un comportement qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle, et 41% l'absence de réforme en profondeur du pays. A défaut de résultats tangibles sur le plan économique et social, le chef de l?Etat peut toutefois se prévaloir d?une amélioration significative de son image auprès des Français: 45% (+ 6 points) le jugent sympathique, 38% (+ 6) honnête, 32% (+ 6) courageux et déterminé, et 28% (+14) à la hauteur des événements. Une solide majorité des personnes interrogées (81%) ne souhaitent pas que M. Hollande soit candidat en 2017. 18% sont d'un avis contraire et 1% ne se prononce pas. Sondage réalisé par internet du 28 au 30 avril auprès d'un échantillon représentatif de 995 personnes. Méthode des quotas.

