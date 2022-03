Guadalajara (Mexique) (AFP). Mexique: trois morts dans des tirs contre un hélicoptère de l'armée

Trois militaires mexicains ont péri vendredi dans des tirs contre leur hélicoptère dans l'Etat du Jalisco, dans l'ouest du Mexique, théâtre de violences et où des incendies volontaires de véhicules ont bloqué les accès à la ville de Guadalajara, ont rapporté les autorités. L'hélicoptère Cougar visé par des tirs effectuait un vol au-dessus de l'Etat dans la cadre d'une opération anti-drogue et transportait 18 hommes, dont 12 ont également été blessés, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. Cette attaque est survenue dans le cadre de violences dans plusieurs points de l'Etat : divers accès à Guadalajara, deuxième ville du Mexique, ont été bloqués au cours de la matinée par des bus et des camions incendiés tandis qu'un affrontement entre forces de l'ordre et criminels à Autlan a fait un mort. Ce type d'incendie est fréquent de la part de criminels, notamment en réaction à l'arrestation d'un de leurs chefs. A Autlan, l'affrontement s'est soldé par la mort d'un membre du parquet local, a indiqué à la presse le porte-parole de l'Etat, Gonzalo Sanchez. L'hélicoptère participait à l'Opération Jalisco, lancée ce vendredi pour combattre le crime dans cet Etat, bastion du cartel de la drogue Nouvelle génération. Les tireurs étaient postés sur une route entre Casimiro Castillo et Villa Purificacion. Ils ont laissé derrière eux quatre véhicules, selon le ministère de la Défense. L'appareil transportait 11 soldats, cinq membres d'équipage et deux policiers fédéraux.

