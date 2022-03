Trappes (France) (AFP). Un adolescent de 14 ans tué dans une fusillade à Trappes

Un adolescent de 14 ans a été tué dans une fusillade à Trappes (Yvelines) vendredi après-midi, et un autre blessé plus légèrement, par des hommes à bord d'une voiture, a-t-on appris de sources policières. Les coups de feu ont éclaté à 15h30 au square Albert-Camus, théâtre d'une première fusillade sans victimes il y a quinze jours. Les auteurs, qui ont tiré depuis une Renault Clio noire, ont pris la fuite avant d'abandonner et d'incendier leur véhicule à Beynes. Ils sont activement recherchés par les policiers de la PJ de Versailles en charge de l'enquête.

