Oscars 2011 - Le Palmares

Meilleur film :

Le discours d'un roi de Tom Hooper





Meilleur réalisateur :

Tom Hooper pour Le discours d'un roi





Meilleure actrice :

Natalie Portman pour Black Swan





Meilleur acteur :

Colin Firth pour Le discours d'un roi





Meilleur acteur dans un rôle secondaire

Christian Bale pour Fighter





Meilleure actrice dans un rôle secondaire :

Melissa Leo pour Fighter





Meilleur film d'animation :

Toy Story 3 de Lee Unkrich





Meilleur film étranger :

Revenge (Danemark) de Susanne Bier





Meilleur scénario original

David Seidler pour Le Discours d'un roi





Meilleur scénario adapté :

Aaron Sorkin pour The Social Network





Meilleur documentaire

Inside Job de Charles Ferguson





Meilleur documentaire (court) :

Strangers no more de Karen Godman et Kirs Simon





Meilleur montage :

Angus Wall et Kirk Baxter pour The Social Network





Meilleure photo :

Wally Pfister pour Inception





Meilleure direction artistique :

Robert Stromberg et Karen O'Hara pour Alice au pays des merveilles





Meilleurs costumes :

Colleen Atwood pour Alice au pays des merveilles





Meilleure bande-originale

Trent Reznor et Atticus Ross pour The Social Network





Meilleure chanson originale :

“We Belong Together” de Toy Story 3





Meilleur maquillage :

Rick Baker et Dave Esley pour The Wolfman





Meilleur montage son :

Richard King pour Inception





Meilleur mixage son

Lora Hirschberg, Gary A. Rizzo et Ed Novick pour Inception





Meilleurs effets spéciaux :

Paul Franklin , Chris Corbould, Andrew Lockley et Peter Bebb pour Inception





Meilleur court-métrage (d'animation) :

The lost thing de Shaun Tan et Andrew Ruhemann





Meilleur court-métrage :

God of love de Luke Matheny