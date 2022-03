C'est un témoin qui prévient les services de police jeudi 30 avril à 2h30 du matin que deux individus sont en train de transporter un fauteuil. La Brigade Anti-Criminalité intervient au moment où les deux individus transportent un évier.

Ils ont avoué avoir volé les objets dans un véhicule de société qui était garé à proximité. Aucune trace de dégradation n'a été relevée sur le véhicule.

Les deux jeunes, nés en 1995 et 1996 et demeurant à Rouen, ont été interpellés et placés en garde à vue.