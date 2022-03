Malherbe marque moins : Patrice Garande a son explication

Après une formidable série de sept matchs sans défait à la sortie de l'hiver, le Stade Malherbe piétine quelque peu ces derniers temps, tardant à valider son bail pour une saison de plus en Ligue 1. Parmi les lacunes recensées actuellement : l'animation offensive malherbiste. L'attaque est restée muette lors des trois dernière rencontres disputées par les Caennais. "C'est criard, car dans notre animation offensive on n'a plus l'expression collective lors de notre bonne période", indique Patrice Garande le coach caennais qui a son explication :

Avant de jouer Nice, Patrice Garande demeure optimiste, bien que la situation soit trés serrée au classement, les Caennais ne comptant qu'un point d'avance sur le premier relegéable...

"Ce qu'on a fait à partir du match de Reims, c'était avec les mêmes joueurs qu'aujourd'hui. Je le rappelle aux joueurs. Il n'y a pas de raisons de ne pas retrouver ça", conclut le technicien caennais.