Paris (AFP). Le Qatar va acquérir 24 Rafale, un contrat de 6,3 milliards d'euros

Le Qatar va acquérir 24 Rafale, a confirmé jeudi l'Elysée qui précise que François Hollande se rendra à Doha le 4 mai afin d'assister à la signature des contrats. La vente de ces avions représente un contrat de 6,3 milliards d'euros, a-t-on appris au ministère français de la Défense. François Hollande "s'est entretenu hier (mercredi) avec Cheikh Tamin ben Hamad Al Thani, émir du Qatar. Ce dernier lui a confirmé son souhait de voir son pays acquérir 24 avions de combat Rafale", a annoncé l'Elysée dans un communiqué. "Avec ce nouveau succès à l?exportation, l?avion Rafale confirme ses qualités, éprouvées dans l?armée de l?air et la marine françaises", écrit encore l'Elysée. Ce contrat sera le troisième remporté par Dassault à l'étranger après la vente de 36 Rafale à l'Inde, annoncée le 10 avril, et celle de 24 autres à l'Egypte, en février. Il constitue "aussi, pour les pouvoirs publics qui s?y sont engagés depuis trois ans, une grande satisfaction au service de notre industrie", selon la présidence de la République. Deux autres acquéreurs potentiels au moins sont sur les rangs: les Emirats arabes unis, pour le remplacement à terme de 60 Mirage 2000-9, et la Malaisie qui doit encore lancer un appel d'offres pour l'acquisition de 16 appareils. Construit en collaboration par Dassault, qui supervise 60% de la valeur de l'avion, l'électronicien Thales (22%) et le motoriste Snecma (groupe Safran, 18%) qui fournit le moteur M-88 de nouvelle génération, le Rafale est destiné à être l'avion de combat français jusqu'en 2040. L'appareil avait essuyé six échecs à l'export depuis son entrée en service en 2004 dans les forces armées françaises.

