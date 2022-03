Ce matin, une trentaine de licenciés de l'USQ, venus des équipes de U15 et U16, vont parler d'arbitrage. L'occasion d'éloigner les images néfastes d'une Ligue 1 où les décisions arbitrales sont sans cesse remises en cause et où les accusations peuvent parfois aller très loin. Bernard Tavelet résume l'objectif de cette journée :

Journée de l'arbitrage : "La contestation sera toujours présente" Impossible de lire le son.

Dans un football français où les joueurs professionnels ne sont pas toujours irréprochables, Bernard Tavelet insiste sur ce qui se joue au niveau amateur, où la bonne volonté est bien souvent de mise :

Mais la contestation de l'arbitre ne devrait pas disparaître de sitôt. Reste à l'encadrer et à empêcher qu'elle ne dépasse certaines limites :