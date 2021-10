G8 de Deauville : le plan de sécurité dévoilé

Pas moins de 17 chefs d'Etat sont attendus, dont dix le premier jour, pendant que 8 000 personnes graviteront autour. Le Préfecture a ainsi délimité une “zone sanctuarisée” qui s'étend en largeur sur quatre rues parallèlement à la plage, et en longueur entre les rues de Gheest et Robert Fossorier (zone verte sur le plan). Une autre zone dite "sécurisée", plus large, a également été délimitée. Les autorités invitent les habitants de ce secteur à récupérer au plus vite un badge pour pouvoir y accéder. Toutes les personnes non-badgées ne pourront pas y accéder.

"Le plan entrera en vigueur le mercredi 25 mai à minuit et durera jusqu'au départ du dernier chef d'Etat", a précisé le Préfet. Pendant cette pèriode, le port de Deauville sera fermé aussi bien pour les pêcheurs que pour les plaisanciers. "Cest une mesure de sécurité inévitable, dans la mesure où nous n'allons pas contrôler tous les bateaux qui sont en mer pendant le sommet", a expliqué Didier Lallement. La gare SNCF restera close également.

Toutes les activités qui se trouvent dans la zone "sanctuarisée" resteront ouvertes pendant la durée de l'événement, mais ne seront donc accessibles qu'aux 8 000 personnes acréditées (personnels de délégation, journalistes, forces de l'ordre, résidents, commerçants...). Philippe Augier s'amuse d'ailleurs de cette situation : "J'annonce un changement de clientèle car les chefs d'Etat viendront en famille, ce qui est plutôt bon signe pour le commerce".

Cet important dispositif vise donc à sécuriser l'endroit, en limitant le risque terroriste et en interdisant l'accès à tous les éventuels animateurs d'un contre-sommet. "Pour l'instant nous n'avons pas été contactés à ce sujet, et nous invitons tout ceux qui le souhaitent à le faire, si du moins ils veulent en discuter", a affirmé Didier Lallement. Une chose est sûre, les autorités ne veulent pas d'un contre-sommet dans un périmètre trop proche de Deauville, Trouville étant par exemple exclue.