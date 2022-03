Des moutons pour assurer la tonte de l'herbe au château de Caen

Depuis hier, mercredi 29 avril, six moutons Roussins de la Hague ont investi les douves. Ces moutons, provenant d’un élevage de la Manche, assureront la tonte de l’herbe jusqu’à la fin de l’été. Le Roussin de la Hague a le poil de son visage et de ses pattes marron-roux. De format moyen, le Roussin est une race d'herbage bien adaptée au climat océanique, à la pluie et au vent. Rustique, cette race tire un bon parti des zones pauvres, mais donne toute la mesure de son potentiel reproductif exceptionnel sur les riches pâturages du Nord Cotentin.