Notre table caennaise, le Beroya, rue de la Libération

Et bien non. Car si le Beroya a des allures de restaurant rapide, il dispose d'une trentaine de places assises à l'intérieur, et d'une terrasse bien ensoleillée pour le déjeuner. A l'honneur – c'est assez rare – on trouvera les spécialités syriennes.

Brochettes et cocktail

Les serveurs ont un large sourire, leur amabilité fait vite oublier les petites bévues propres aux restaurants qui prennent leurs marques. Au menu, le plat de référence est un Mezzé Royal (12€), un peu de tout : bricks de viande assaisonnée, un falafel (croquette de pois chiches), du houmous, deux brochettes (poulet ou kefta), des frites et de la salade. Un plat en forme de menu, en somme, et qui offre une exquise palette de goûts venus d'ailleurs.

Il existe aussi une autre assiette (8€) incluant falafels, houmous et taboulé (riche en persil) et différents sandwiches chauds ; mais je vous recommande surtout les Taouk, des brochettes de poulet mariné et très tendre, un petit voyage culinaire à elles seules. Pour terminer, la spécialité de la maison : un savoureux cocktail de fruits au miel. "C'est bon pour mes 5 fruits et légumes du jour!", s'amuse celle qui m'accompagne ce jour-là.

Pratique. Beroya, 24 avenue de la Libération. Tél. 09 81 13 99 70.