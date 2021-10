Pronostics Césars 2011: vous aussi faites vos paris!

Qui va gagner ce soir? Allez je me lance, voici mes pronostics (et pas forcément mes préférences! ;) ) pour cette 36ème édition. J'ai mis mes choix en gras.

Meilleur Film

L'arnacoeur de Pascal Chaumeil

Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois

Gainsbourg (vie héroïque) de Joann Sfar

Mammuth de Gustave Kervern et Benoît Delépine

Le nom des gens de Michel Leclerc

The Ghost Writer de Roman Polanski

Tournée de Mathieu Amalric

Meilleur Réalisateur

Mathieu Amalric

Olivier Assayas

Xavier Beauvois

Bertrand Blier

Roman Polanski

Meilleure Actrice

Isabelle Carré dans Les émotifs anonymes

Catherine Deneuve dans Potiche

Sara Forestier dans Le nom des gens

Charlotte Gainsbourg dans L'arbre

Kristin Scott Thomas dans Elle s'appelait Sarah

Meilleur Acteur

Gérard Depardieu dans Mammuth

Romain Duris dans L'Arnacoeur

Jacques Gamblin dans Le nom des gens

Eric Elmosnino dans Gainsbourg (vie héroïque)

Lambert Wilson dans Des Hommes et des Dieux

Meilleur second rôle féminin

Anne Alvaro dans Le bruit des glaçons

Valérie Bonneton dans Les petits mouchoirs

Laetitia Casta dans Gainsbourg (vie héroïque)

Julie Ferrier dans L'arnacoeur

Karin Viard dans Potiche

Meilleur second rôle masculin

Niels Arestrup dans L'homme qui voulait vivre sa vie

François Damiens dans L'arnacoeur

Gilles Lellouche dans Les petits mouchoirs

Michael Lonsdale dans Des Hommes et des Dieux

Olivier Rabourdin dans Des Hommes et des Dieux

Meilleur Scénario

Tournée

Le Bruit des glacons

Des hommes et des dieux

Mammuth

Le Nom des Gens

Meilleure Adaptation

L'arbre

La Princesse de Montpensier

The Ghost Writer

L'homme qui voulait vivre sa vie

Potiche

Meilleur Film d'animation

Arthur 3 La guerre des deux mondes

L'Homme a la Gordini

L'Illusionniste

Logorama

Une vie de chat

Meilleur Film étranger

Inception

The Social Network

Invictus

Bright Star

Les Amours imaginaires

Dans ses yeux

Illegal

Meilleur premier film

L'arnacoeur

Gainsbourg

Simon Werner a disparu

Tête de turc

Tout ce qui brille

Meilleur Espoir féminin

Leïla Bekhti

Anaïs Demoustier

Audrey Lamy

Léa Seydoux

Yahima Torres

Meilleur Espoir masculin

Arthur Dupont

Grégoire Leprince-Ringuet

Pio Marmaï

Raphaël Personnaz

Edgar Ramirez

Allez y lancez vous, verdict ce soir!