Le team des étudiants rouennais vise haut aux 24H Motonautiques

Jeune, le team l'est par nécessité, n'étant composé que d'étudiants de moins de 25 ans. Parmi eux, cinq pilotes, six ravitailleurs, un team manager et quelques coéquipiers. "En tout, nous sommes entre 15 et 20", avance Arthur Meslin, qui participe à l'épreuve pour la première fois en tant que pilote.

Deux victoires récentes

Expérimenté, le team de l'école d'ingénieurs l'est également. "Cela fait 30 ans que l'école participe." C'est ce savant mélange qui pourrait faire des étincelles lors de l'épreuve. "Nous l'avons déjà emportée en 2004 et 2008", rappelle Arthur Meslin, qui ne souhaite pas trop s'épancher sur la précédente édition, où le team a dû abandonner suite à une casse moteur alors qu'il figurait parmi les favoris. "Nous avons un nouveau moteur qui permet de nous aligner sur nos concurrents", se réjouit-il. Le budget de l'équipe est estimé entre 15 et 20 000 €. Les cinq pilotes ont également hâte de courir la nuit, la course étant prolongée de deux heures le vendredi soir. "Nous espérions un retour à une course sans interruption mais c'est déjà ça. La course de nuit, c'est ce qui fait le charme des 24H." Et c'est bien connu, les étudiants aiment la nuit.