RFF : une campagne de prévention de mauvais goût au vu du drâme d'Audrieu ?

Cette campagne est-elle de bon goût au regard de l'accident mortel qui avait couté la vie à la jeune Justine à Audrieu en juillet dernier ?

Le 2 juillet 2010 Justine, une adolescente de 17 ans, est morte après avoir été percutée par un train qui roulait à 150 km/h en gare d'Audrieu dans le Bessin. Le décès de cette jeune fille a ému beaucoup de bas-normands et une procédure judiciaire est en cours pour déterminer les responsabilités, notamment de Réseau Ferré de France (RFF) dans cet accident dramatique. Pour rappel Yannick Dubos, chef du service projet d'investissement chez Réseau Ferré de France, estimait que RFF n'était pas « responsable » tout en reconnaissant qu'un « décès sur le réseau de RFF est toujours un drame pour l'entreprise » et que « la sécurité est une priorité ».

Un clip « choc » à destination des jeunes

La campagne de sensibilisation à la sécurité aux abords des voies ferrées du conseil général de l'Ain et de RFF Lyon avec le rappeur Kamini a été lancée il y a deux semaines. Cette campagne est, d'après le Conseil Général de l'Ain, « innovante et volontairement décalée. Elle a pour objectif de marquer les esprits et d'agir sur les comportements des usagers et des jeunes en particulier. Financée par RFF, elle rejoint les préoccupations du Département en matière de sensibilisation à la sécurité sur les routes départementales. En effet, en deux ans, l'Ain a déploré 8 collisions avec 3 tués aux abords des voies ferrées. Face à la douleur des familles touchées par ces drames, il est crucial de nous mobiliser pour éviter qu'ils ne se reproduisent. » Son point d'orgue est un site Internet jouepasaucon.com. Sur la page d'accueil on peut voir un animé avec en fond sonore une parodie de la chanson « parce qu'on est con » de Kamini, le rappeur de Marly-Gomont. Ce dernier prête même ses traits à l'un des personnages. Les images se passent de commentaires : on peut voir un jeune se faire exploser par une locomotive, des débris humains qui chantent dans une assiette. Les paroles sont assez dures également « Joue pas au con », « Le train c'est bien quand tu es à l'intérieur... quand t'es en dessous c'est qu'tas fait une erreur » « L'imprudence / la connerie qui / tue mais pas le hasard », « finir en purée » Pour attirer le plus d'internautes possibles les communicants ont même pensé à faire un jeu concours où l'on peut gagner des produits Apple (ipod, enceintes, ect.).

Une campagne de mauvais goût