Jeux équestres mondiaux : 1,5 million d'euros d'excédent

"Environ 575 000 billets ont été vendus pour l'édition 2014 alors que "moins de 50%" du budget total provenait "d'argent public"", a rapporté l'AFP selon des propos du président bas-normand Laurent Beauvais. "On nous avait demandé de faire un événement sportivement excellent, populaire et qui laisse un impact. En outre, on a gagné de l'argent, ce qui est rare", a aussi expliqué Fabien Grobon, directeur général du comité d'organisation des JEM-2014.

La précédente édition des Jeux équestres mondiaux, à Lexington (Kentucky, Etats-Unis) avait été déficitaire en 2010. La prochaine édition aura lieu en 2018 à Bromont (Canada).