C'est un revers pour Dominique Baudry et David Nicolas. En mars dernier, les maires de Granville et Avranches avaient soutenu la thèse d'un site unique à l'avenir pour l'hôpital. Une thèse qui n'a pas été retenu par l'état. Les services de l'ARS optent pour le maintien des deux sites avec un spécialisation de chacun. Une bonne nouvelle pour le conseiller départemental, Antoine Delaunay...

Hôpital Avranches-Granville: deux sites et après ? Impossible de lire le son.

L'ARS a commandé des études pour approfondir la question. Leurs résultats seront livrés au début du mois de juillet. Certitude, il faudra faire des économies car le déficit cumulé, sur les cinq dernières années, atteint 16 millions d'euros. Incertitude, l'avenir du site granvillais semble de nouveau s'écrire en pointillés. Selon le maire de Granville, Dominique Baudry, "Madame Ricomes, directrice de l'ARS de Basse-Normandie, a clairement indiqué que les activités les plus aiguës seraient rapprochées du plateau technique, qui se trouve actuellement à Avranches."

L'édile va même plus loin en accréditant l'idée selon laquelle, il ne resterait plus à Granville que "les soins de suite et de réadaptation, la gériatrie et une réflexion est en cours pour les urgences".