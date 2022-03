Sept jours de tournoi d'échecs dans un grand hôtel à Budapest et un champion favori : c'est le pitch de ce film, tourné en partie en région Basse-Normandie pendant 16 jours à l'Hôtel Le Royal à Deauville dans le Calvados en mars et avril 2014. L'équipe du film s'est ainsi appuyée sur les services du Bureau d'accueil de tournages Basse-Normandie pour la recherche du décor, le recrutement de techniciens et de figurants.