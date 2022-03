Godblessyoo, une application pour bénir ses proches

Godblessyoo - c'est le nom de la start-up et de l'application concernée - a été pensée par Sébastien Poncelet, Seinomarin de 33 ans. Ce catholique raconte la genèse du projet : "Certains prêtres bénissent des voitures ou des motos. Je me suis demandé ce qu'il se passerait si on bénissait ses proches via un serveur web. Et Godblessyoo est né".

Un prêtre geek

Le principe est simple : "Le GodblessR télécharge ses photos via l'appli ou sa galerie, fait un signe de croix sur son écran tactile pour uploader la photo sur un serveur béni par un prêtre catholique", continue le fondateur. "On peut alors bénir ses proches, un paysage, tout ce que l'on aime bien." L'idée est née, encore faut-il trouver des soutiens dans l'Église. "Beaucoup d'évêques, de prêtres étaient intéressés par le concept mais se demandaient comment bénir un serveur. J'ai finalement tapé 'prêtre geek' sur Google et je suis tombé sur le père Geoffroy de la Tousche, curé de Dieppe ! Il s'est immédiatement investi dans le projet."

Dernier obstacle avant le lancement de l'application, son financement. "Nous venons de lancer une campagne de crowfunding sur la plateforme Indiegogo. L'idée est de récolter 10 000€ pour le développement de l'application et pour aller de l'avant." L'application, gratuite jusqu'à un certain point, pourra fonctionner grâce à la participation de partenaires. 70 % des bénéfices seront reversés à des associations humanitaires liées à l'enfance.