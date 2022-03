Cilacap (Indonésie) (AFP). L'Indonésie a exécuté 7 condamnés étrangers, malgré de vives critiques internationales

L'Indonésie a, malgré les appels insistants de la communauté internationale, exécuté mercredi huit condamnés à mort pour trafic de drogue, parmi lesquels sept étrangers, tandis qu'une Philippine a obtenu un sursis au dernier moment, selon des médias locaux. Défiant de vives critiques internationales et de multiples appels à la clémence, les autorités ont fusillé sept hommes peu après minuit (17h00 GMT mardi), selon ces médias. Cependant, une Philippine a obtenu un sursis à la dernière minute, après qu'une personne soupçonnée de l'avoir recrutée pour transporter de la drogue en Indonésie s'est rendue aux autorités aux Philippines, ont indiqué la chaîne publique Metro TV et le journal Jakarta Post. "Nous sommes tellement heureux. Je n'arrive pas y croire. Je n'arrive pas à croire que mon enfant va vivre", a déclaré Celia Veloso, mère de la condamnée, à la radio philippine DZMM. "Les miracles se réalisent donc", a-t-elle ajouté. Les huit hommes - deux Australiens, un Brésilien, quatre Nigérians et un Indonésien - ont été passés par les armes au complexe pénitentiaire de l'île isolée de Nusakambangan, accessible par la ville portuaire de Cilacap, selon les médias. Aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue pour le moment. L'Australie a annoncé mercredi qu'elle allait rappeler son ambassadeur après les exécutions de deux de ses ressortissants, selon le Premier ministre Tony Abbott. Un haut responsable du ministère australien des Affaires étrangères avait auparavant qualifié sur Twitter la peine de mort d'"abus de pouvoir étatique" et le leader de l'opposition travailliste australienne Bill Shorten avait demandé une "réponse forte" de la part du gouvernement de son pays. La France a réagi en rappelant "son opposition à la peine de mort, en tous lieux et en toutes circonstances" et s'est dit "solidaire avec les pays des ressortissants" étrangers exécutés. "Les autorités françaises demeurent totalement mobilisées en faveur de Serge Atlaoui, dont la situation reste très préoccupante", a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement brésilien a accueilli avec "profonde consternation" l'exécution en Indonésie pour trafic de drogue de Rodrigo Gularte, deuxième Brésilien exécuté dans l'archipel depuis le début de l'année, et annoncé qu'il réévaluerait sa relation avec ce pays. Le chef de la diplomatie brésilienne Mauro Vieira a rappelé depuis Bogota que Gularte souffrait de schizophrénie et assuré "ne pas contester le processus judiciaire () mais contester l'application de la sentence, pour des raisons humanitaires". - Peloton de 12 tireurs - En Indonésie, les condamnés à mort sont extraits de leur cellule à l'isolement, conduits dans une clairière, attachés à un poteau et fusillés par un peloton d'exécution de 12 tireurs. Condamné à mort lui aussi pour trafic de drogue, le Français Serge Atlaoui, 51 ans, avait été retiré au dernier moment de cette liste en raison d'un recours devant la justice. Mais le parquet général indonésien a réaffirmé mardi à l'AFP qu'en cas de rejet de sa procédure administrative, il serait exécuté seul et que les autorités n'attendraient "pas très longtemps". Intransigeant sur l'application de la peine de mort pour trafic de stupéfiants, le président indonésien Joko Widodo est resté sourd aux nombreux appels à la clémence et aux pressions diplomatiques internationales contre la peine capitale, qui s'étaient intensifiées jusqu'au dernier moment. L'ONG Amnesty International a vivement critiqué les nouvelles exécutions "totalement répréhensibles" et appelé le président indonésien à "abandonner immédiatement les projets de nouvelles exécutions". Dans les heures qui ont précédé la mort des condamnés, les familles des détenus ont rendu une dernière visite à leurs proches, dans une atmosphère empreinte d'angoisse, de tristesse et d'émotion. "S'il vous plaît, président, ne le tuez pas", avait imploré, en larmes, la mère du condamné australien Myuran Sukumaran, 34 ans.

