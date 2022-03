Baltimore (Etats-Unis) (AFP). Baltimore: la police tire du gaz au poivre pour disperser les manifestants

La police de Baltimore a tiré des fumigènes et du gaz au poivre pour disperser les manifestants qui bravaient le couvre-feu entré en vigueur à 22H00 locales, au lendemain d'émeutes violentes, a annoncé la police et des médias américains. "Les policiers ont désormais utilisé des bombes au poivre face à une foule agressive", a indiqué la police sur son compte Twitter, après avoir indiqué que des individus "lancent des objets" aux officiers. Elle a également fait savoir qu'un incendie avait été allumé par un groupe de "criminels" devant une bibliothèque, et que les forces de l'ordre en tenue anti-émeutes et portant bouclier avaient avancé sur un groupe qui "reste agressif et turbulent". Plusieurs chaînes de télévision, dont CNN, évoquaient le tir de fumigènes ainsi que de balles en plastique. Pendant les minutes qui avaient précédé ce couvre-feu en vigueur jusqu'à 5H00 locales, des officiers de police avaient sillonné la ville en voitures de patrouille avec des porte-voix, et même un hélicoptère avec un haut-parleur, pour prévenir de l'imminence de cette mise en place. Des violences avaient éclaté lundi juste après l'inhumation d'un jeune homme noir, Freddie Gray, 25 ans, mort quelques jours plus tôt dans des circonstances encore inexpliquées alors qu'il était détenu par la police. Un drame qui expose une nouvelle fois la méfiance entre la communauté noire et la police.

