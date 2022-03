Abuja (AFP). Nigeria: près de 300 filles et femmes sauvées d'un fief du groupe Boko Haram

L'armée nigériane a affirmé mardi avoir libéré 200 filles et 93 femmes dans un fief du groupe islamiste Boko Haram, sans confirmer si certaines d'entre elles faisaient partie des jeunes filles enlevées à Chibok il y a un an. "Les troupes ont pris et détruit cet après-midi trois camps de terroristes dans la forêt de Sambisa", un des principaux repaires de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria)", a déclaré le porte-parole de l'armée Chris Olukolade dans un communiqué, faisant référence à un district de l'Etat de Borno (nord-est). "Il n'est pour l'instant pas confirmé que les filles soient celles de Chibok. On vérifie l'identité des personnes libérées", a-t-il ajouté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire