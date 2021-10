"Kiss Me forever", le nouveau clip de Julien Doré

Décalé et kitch à souhait le nouveau clip "Kiss Me Forever" de Julien Doré vient d'être envyé sur le site officiel de l'artiste.

Le clip "Kiss Me Forever" accompagne le premier extrait du second et nouvel album de l'auteur, compositeur, interprète, qui sera disponible dans les bacs le 21 mars prochain.

Les collaboration de ce nouvel opus sont très diverses et variées : Armand Mélies, Dominique A, Françoise Hardy, Benjamin Lebeau, Philippe Katerine et... Yvette Horner !

Découvrez le clip "Kiss Me Forever" sur tendanceouest.com