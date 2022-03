Paris (AFP). La PDG de l'Ina, Agnès Saal, démissionne à la demande de Fleur Pellerin

La présidente de l'Ina, Agnès Saal, mise en cause pour ses dépenses de plusieurs milliers d'euros de taxis, a présenté mardi sa démission à la demande de Fleur Pellerin, a-t-on appris auprès du ministère de la Culture. Cette démission prend effet immédiatement, a-t-on précisé de même source, à l'issue d'une rencontre rue de Valois entre la ministre et la PDG de l'Institut national de l'audiovisuel. Agnès Saal, 57 ans, ancienne directrice générale du Centre Pompidou, avait été nommée à la présidence de l'Ina par décret en conseil des ministres le 30 avril 2014. Elle remplaçait Mathieu Gallet, lui-même nommé par le CSA à la tête de Radio France. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ENA, Agnès Saal a également été directrice administrative et financière du Centre national de la Cinématographie, de 1990 à 1997. La patronne de l'Ina était au centre d'une polémique depuis 48 heures, après les révélations dans la presse sur ses dépenses de taxi de plus de 40.000 euros en dix mois, dont 6.700 euros dépensés par son fils qui disposait de son code de réservation auprès de la compagnie G7.

