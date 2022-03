Malika Ménard : "Comme je suis chauvine, j'opte pour Caen"

Originaire de Caen, Malika Ménard vit aujourd'hui à Paris, mais ne manque jamais une occasion de rentrer en Normandie... ou d'en faire la promotion. Elue Miss France en 2010, elle s'intéresse au débat qui s'anime ces dernières semaines pour savoir qui de Caen ou Rouen sera la capitale de la future Normandie, les deux régions fusionnant le 1er janvier prochain. "Quand j'ai fait Miss France, il y avait déjà Miss Normandie et la réunification des deux régions avait été opérée depuis toujours au sein de la société Miss France", se souvient-elle. "Après, franchement, je ne maîtrise pas assez les enjeux pour savoir quelle ville doit être la capitale. Je suis chauvine, je connais mieux Caen et donc j'ai l'impression qu'il s'est passé plus de choses à Caen récemment, avec les commémorations du Débarquement ou les Jeux équestres mondiaux."

La jeune femme sait aussi qu'elle doit assumer un rôle d'ambassadrice. "Quand j'étais Miss Normandie et après, j'ai été sollicitée aussi bien en Haute qu'en Basse-Normandie et quand j'allais en Haute Normandie, les gens ne faisaient pas de différence. Pour eux j'étais normande".

L'événement "Caen cause normand" a été monté pour célébrer Caen, alors que l'État se penche en ce moment sur la répartition des différents services dans la future région normande et que Rouen s'est depuis plusieurs mois arrogé le titre de "capitale normande"... Le philosophe Michel Onfray sera de la partie, tout comme le manager général du Stade Malherbe Caen Xavier Gravelaine ou encore Le finaliste de Masterchef, Pierre Lefebvre.