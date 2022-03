Briey (France) (AFP). Berenyss: information judiciaire pour enlèvement, séquestration, et agression sexuelle

Le ravisseur présumé de la petite Berenyss interpellé mardi va faire l'objet d'une information judiciaire pour "enlèvement, séquestration" et "agression sexuelle", a précisé le procureur de Briey, Yves Le Clair. "A l'issue de sa garde à vue il sera déféré et présenté à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire qui va être ouverte des chefs d'enlèvement et séquestration avec libération avant le septième jour et d'agression sexuelle sur mineure", a-t-il déclaré lors d'un point-presse.

