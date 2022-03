Sortie cinéma : Nos femmes

Mais rien ne vient ternir la relation entre Max, le solitaire un peu maniaque, Paul, le chef de famille un peu trop arrangeant, et Simon, le play-boy. Ils se retrouvent régulièrement entre hommes.

Un soir, Simon est très en retard pour la partie de carte habituelle qui a lieu chez Max. Quand il débarque chez son ami, il est affolé et il leur annonce, qu'après une dispute avec Estelle, son épouse, il l'a étranglée. Il supplie ses amis de lui fournir un alibi et de déclarer que cela fait plus d'une heure qu'il est chez Max.

Après l'immense succès au théâtre de sa pièce, il était certain qu'Éric Assous allait l'adapter pour le cinéma, avec la complicité de l'un de ses comédiens, Richard Berry. Avec la même distribution, Didier Flamand mis à part, qui est remplacé par Thierry Lhermitte, Richard Berry signe une comédie douce-amère, qui parle de l'amitié et de ce qu'on est capable de faire pour aider un ami. Si l'on ne rit pas très souvent, la qualité des dialogues et les nombreuses scènes émouvantes sont magistralement mises en valeur par trois comédiens exceptionnels. Surtout, cette réflexion sur l'amitié touche tout le monde, car elle est parfaitement argumentée, avec trois situations différentes d'hommes face à la vie, l'amour, la famille.

C'est brillant et passionnant, et l'histoire met en valeur le sens moral des personnages et leur grande amitié.

Comédie française. De Richard Berry, d'après la pièce d'Éric Assous, avec Daniel Auteuil (Paul), Richard Berry (Max), Thierry Lhermitte (Simon), Pauline Lefèvre (Estelle), Mireille Perrier (Karine), Pascale Louange (Magali), Joséphine Berry (Pascaline) (1h35).