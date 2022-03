Paris (AFP). Il y a 70 ans, les Françaises votaient pour la première fois

Le 29 avril 1945, nouvelle carte d'électeur en poche, les Françaises votaient pour la première fois de leur histoire, lors des élections municipales. Mais, 70 ans plus tard, elles peinent encore à s'imposer dans la sphère politique en dépit des lois sur la parité. C'est un an plus tôt, le 21 avril 1944, que le droit de voter et d'être élues était enfin accordé aux femmes, près d'un siècle après les hommes, par une ordonnance du Comité français de la Libération nationale signée par Charles de Gaulle depuis Alger. Les Françaises ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité "par un article dans une ordonnance ne portant pas sur leur citoyenneté. Leur entrée dans la République s'est faite par une porte dérobée", soulignait récemment Réjane Sénac, chargée de recherche CNRS-Cevipof et présidente de la commission parité au Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh). La Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1789, censée proclamer l'égalité de chaque individu, avait instauré en réalité "un universalisme ne s'appliquant qu'à la moitié masculine de la population !". Le droit de vote des femmes est confirmé par l?ordonnance du 5 octobre 1944, sous le Gouvernement provisoire de la République française. Il faudra attendre le premier scrutin après la Libération, les municipales, en cet historique mois d'avril 1945, pour que douze millions de femmes puissent l'exercer. Un événement et l'aboutissement d'un long combat ! Au cinéma, les Actualités montrent les impressionnantes files d'attente de femmes devant les bureaux de vote. Une électrice tirée à quatre épingles lance aux journalistes: "Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir". Elles voteront de nouveau en octobre pour les élections à l'Assemblée constituante. Trente-trois d'entre elles seront élues sur un total de 586 députés. Il s'agissait en 1945 d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. "On a assisté entre 1945 et les années 1990 à une baisse permanente du nombre de femmes élues à l'Assemblée nationale", relève Françoise Picq, spécialiste de l'histoire du féminisme. En 1993, elles ne sont ainsi que 5,7% à siéger au Parlement, à peine plus qu'au sortir de la Seconde guerre mondiale. Pour contrer cette fâcheuse tendance, la France est la première à adopter une législation sur le principe de parité. La Constitution est révisée. En 2000, une première loi contraint les partis politiques à présenter un nombre égal de femmes et d'hommes lors des scrutins de liste. - La parité s'arrête 'là où le pouvoir commence'- Depuis, de nombreuses législations, de plus en plus contraignantes, sont venues réformer les scrutins. Cependant, les têtes de liste sont encore majoritairement masculines et les femmes souvent cantonnées aux dossiers sociaux ou relatifs à la petite enfance Aujourd'hui, l'Assemblée nationale compte 155 députées sur un nombre total de 577 élus, soit 27% seulement de l'hémicycle qui se conjugue au féminin. Depuis 2014, le Sénat accueille 88 sénatrices sur un total de 346 sénateurs, soit 25,4% (+3 points par rapport à 2011). Seulement 16% des maires sont des femmes. Selon le Haut conseil à l'égalité, des contraintes légales fortes sont les seules de nature à garantir la parité: "Il n'y a rien de spontané. Quand la loi n'oblige pas, il n'y a pas de réelle évolution", souligne la présidente du HCEfh Danielle Bousquet. Et "le partage des places s'arrête là où le pouvoir commence". Les récentes élections départementales, soumises aux règles de parité (binôme femme-homme), en sont l'illustration: seules huit femmes ont été élues présidentes sur une centaine de départements français: à peine 10% au total. "Encore du chemin à faire pour les présidences ! egalitéFH", avait réagi la secrétaire d'Etat chargée des Droits des Femmes Pascale Boistard sur Twitter.

