Sculpture sur sable : un Caennais au Maroc

Un véritable défi pour ce Caennais, plus habitué au bois, bronze et autres argiles. "Le sable est une matière délicate à travailler. Très friable. Bien qu'il s'agisse de sable de moulage et non de mer", explique-il dans son atelier de l'avenue de Trouville. L'occasion pour Jean-Paul Begot, qui représentera la France, de rencontrer des confrères du monde entier et d'échanger sur les techniques de cet art si manuel. Et s'il n'en dévoile encore pas beaucoup sur son projet, qu'il devra réaliser en 48 heures maximum, il précise tout de même qu'il s'agira d'une "œuvre abstraite, inspirée par l'eau". En octobre prochain, le Caennais participera aussi à une exposition au Canada. Avant Saidia, il exposera également une partie de son œuvre bas-normande à Marrakech.