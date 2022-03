Police municipale de Caen : 30 ans de proximité

Une création inspirée par le maire d'alors, Jean-Marie Girault, et qui s'inscrivait dans un mouvement national, face à "un accroissement de la délinquance à l'échelle du pays", se rappelle Jean-Jacques Juste, directeur de la réglementation, de la police et de la sécurité de 1985 à février 2015. D'emblée, "ce qui compte, c'est d'occuper le terrain. D'être au contact de la population", se souvient-il. Des objectifs toujours d'actualité. Dès le départ également, les policiers municipaux sont armés. Puis quelques temps plus tard, équipés de gilets pare-balles. Aujourd'hui, ils disposent aussi d'une matraque télescopique et d'une bombe lacrymogène.

En 1989, une brigade de nuit voit le jour. Et au fil des années, l'effectif croit jusqu'à atteindre en 2015 soixante policiers, dont huit femmes. "À la différence de la police nationale, nous n'avons pas le pouvoir d'investigation. Mais nous sommes une force complémentaire. Nous travaillons main dans la main", explique Robert La Rocca, directeur de la police et de la sécurité urbaine.

Plus de 120 000 heures de surveillance

Présent de jour comme de nuit et 365 jours par an, sur une zone quadrillée en six secteurs, l'ensemble des effectifs a opéré en 2014 pas moins de 120 231 heures de surveillance sur la ville. Et procédé à 12 875 interventions. "654 individus ont été interpellés dont 87 mineurs", précise Robert La Rocca.

En 2015, fort d'un changement de majorité à la tête de la Ville, la police municipale de Caen aura à faire face à de nouveaux défis. La généralisation des procès-verbaux électroniques tout d'abord. "Avant l'été", indique Philippe Lailler, maire adjoint chargé de la sécurité des personnes et des biens, du stationnement, de la circulation et du patrimoine communal. Avec la mise en place de PayByPhone, un service de paiement mobile pour le stationnement, usagers et agents de surveillance de la voie publique devraient en principe y gagner en efficacité. Et pour les moins vigilants, c'est un papillon apposé sur le pare-brise qui viendra signaler l'infraction.

Caméra : un outil de travail supplémentaire

Mais le gros projet du mandat reste bien entendu la mise en place de la vidéoprotection. Au total, 47 caméras qui communiqueront en temps réel avec un mur d'images, installé dans le centre de supervision urbain de la police municipale. "C'est un outil de travail supplémentaire", assure Philippe Lailler."J'espère un début de chantier d'installation en septembre." A plus long terme, ce dernier ne s'en cache pas : il a également comme projet de travailler à la création d'une police d'agglomération. "Notamment avec les communes limitrophes à Caen. Mais il y a tout à imaginer!" Rien, en tout cas, qui ne soit pas jouable sur le mandat, selon l'élu. Avant cela, les 30 ans de la police municipale de Caen devraient être fêtés comme il se doit avec une journée portes ouvertes au plus tôt fin juin. Au plus tard début septembre.

Repères