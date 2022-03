Il y a 70 ans, les femmes deviennent citoyennes

La seconde guerre mondiale touche à peine à sa fin. Un an et une semaine plus tard, il y a 70 ans cette semaine, douze millions de femmes sont appelées aux urnes pour la première fois de l'Histoire du pays. Et font de leur droit un devoir ce 29 avril 1945.

"J'ai toujours voté"

A 92 ans, Marcelle Carabie se souvient bien de ce jour. Du bouillonnement devant les bureaux de vote. Et des sourires à la sortie des isoloirs. "Il était temps !", raconte-t-elle aujourd'hui. "La France n'était pas en avance sur le sujet…" Tout juste majeure à l'époque (NDLR : 21 ans), elle comprend immédiatement que le droit de vote donnera aux femmes "plus de place dans la société. C'était mérité." Et elle se rend aux urnes d'autant plus déterminée que son mari, Robert Carabie, est alors candidat sur la liste de celui qui sera élu maire, Yves Guillou.

Mère de cinq enfants, qu'elle élève dans le quartier Saint-Julien de Caen où elle vit encore, elle ne manquera presque aucun scrutin. "Sauf une fois où j'ai été hospitalisée". Soixante-dix ans après son premier passage aux urnes, Marcelle Carabie porte aujourd'hui un regard critique sur les abstentionnistes. "J'ai toujours voté. J'ai toujours estimé que c'était nécessaire. Ceux qui ne veulent pas participer n'ont qu'à rien demander".