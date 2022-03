Rouen : racontez votre vie, et Marie-Véronique l'écrit

"J'avais envie de me poser dans du durable et de marier mon empathie naturelle à mon goût pour l'écriture", raconte celle qui a doucement affiné son projet avant de devenir écrivain biographe.

La spécialité de Marie-Véronique, c'est de raconter la vie, ou une parcelle de la vie de ses clients. "Je prête ma plume à ceux qui veulent la raconter, je suis un ami Pierrot", s'amuse la biographe.

Disponibilité mentale

Si certaines personnes racontées par la biographe souhaitent parfois raconter leur vie entière, d'autres ne souhaitent évoquer qu'un épisode fondamental. "Je m'attache à être le plus fidèle possible à ce que l'on me raconte et je m'adapte à la personne et à sa personnalité." Une vingtaine de séances d'une heure sont nécessaires pour permettre à l'écrivain de raconter l'histoire que le client désire exposer. "Il faut une très grande disponibilité mentale. En général, j'essaye d'écrire au rythme où j'intègre les choses", précise Marie-Véronique.

Bien souvent, les livres rédigés par Marie-Véronique Moignard bénéficient d'un tirage privé, à compte d'auteur. Ils sont plutôt destinés à la descendance. La biographe s'épanouit dans ce métier très diversifié, où tout se construit avec l'autre. "J'ai l'impression d'avoir une utilité. Pendant la période où j'écris son histoire, je suis la personne."

Pratique. mvmbiographe@sfr.fr