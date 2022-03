Paris (AFP). Le chômage reprend sa course aux records

Le chômage a atteint un nouveau record historique en mars, à l'approche du troisième anniversaire de l'élection de François Hollande, avec 3,51 millions de demandeurs d'emploi sans activité en métropole, soit 15.400 (+0,4%) de plus qu'en février. Selon les chiffres annoncés lundi par le ministère du Travail, le chômage atteint également son plus haut en incluant l'Outre-mer, à 3,77 millions (+0,4%). Sur un an, il a augmenté de 4,6%. Mais le ministre du Travail François Rebsamen a mis en avant le chiffre trimestriel. Il y a eu 9.200 demandeurs supplémentaires entre janvier et mars en métropole: il s'agit de la "plus faible (hausse, NDLR) enregistrée depuis début 2011". "Les mesures adoptées commencent à porter leurs fruits", selon lui. "Le début d'année 2015 demeure une phase d'amélioration de la tendance, a-t-il insisté, même si elle ne suffit pas à obtenir, pour le moment, une baisse régulière du nombre de demandeurs d?emploi". La hausse est encore plus forte (+0,5%) si l'on compte les demandeurs ayant exercé une petite activité: 5,29 millions en métropole, 5,59 millions en France entière, également des records. Contrairement aux mois précédents, la situation des jeunes s'est fortement dégradée en mars (+1,0% sans aucune activité), malgré les nombreux dispositifs qui leur sont destinés: emplois d'avenir, contrats de génération, Garantie jeunes, contrats aidés. La hausse est de 1,5% sur un an. Là encore, M. Rebsamen préfère le chiffre trimestriel (-0,7%). A l'autre bout de la pyramide des âges, la hausse du chômage des seniors ralentit un peu: +0,4% sur un mois, +8,6% sur un an. En revanche, le chômage de longue durée, érigé en "cause nationale" par le président François Hollande en juillet dernier, continue de faire tache d'huile: petite activité comprise, 2,3 millions de chômeurs sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an (+1,1% sur un mois, +10,1% sur un an). Le gouvernement a lancé en février un plan de lutte contre ce fléau, promettant notamment des "formations gratuites" à tous les demandeurs d'emploi ayant un projet dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF). - Objectif: 1,5% de croissance - Ces mauvais chiffres n'ont rien d'étonnant, après deux années de croissance morose (0,4% en 2013 et 2014). Comme de nombreux économistes, Manuel Valls concède volontiers que le chômage ne baissera pas tant que la croissance ne montera pas "autour de 1,5%". Un seuil que le Premier ministre compte bien atteindre dès 2015. Quant à M. Rebsamen, il tablait récemment sur "une stabilisation et, à la fin de l'année, un début de régression" du nombre d'inscrits à Pôle emploi. C'est dans cette optique que le ministre a présenté son projet de loi sur le dialogue social en entreprise la semaine dernière. En "simplifiant les règles dans les entreprises", le gouvernement espère "lever des verrous" à l'embauche. Il prévoit une adoption définitive d'ici fin juillet. La loi Macron pour l'activité et la croissance poursuit le même objectif, notamment en élargissant l'ouverture des commerces le dimanche. L'examen de ce projet, en procédure accélérée, doit s'achever au Sénat le 7 mai. Mais l'arme principale du gouvernement est le Pacte de responsabilité, qui octroie 40 milliards d'euros d'ici à 2017 aux entreprises, pour les inciter à embaucher, former ou investir. En décembre, l'Insee tablait sur 80.000 emplois sauvés ou créés grâce au Pacte pour 2015, insuffisant néanmoins pour faire baisser le chômage. Depuis le début de son mandat, François Hollande n'a connu que quatre mois de baisse, et jamais deux consécutifs. Sur la période, le service public de l'emploi a vu affluer 586.600 chômeurs supplémentaires. "Je ne veux rien lâcher", a confié M. Hollande lors de sa dernière interview télévisée sur Canal+ le 19 avril. "Je me battrai pendant les deux années qui me restent pour atteindre l'objectif que j'ai fixé, la baisse du chômage".

