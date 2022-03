Haute-Normandie : le chômage toujours en hausse

Concernant la catégorie A, le nombre de demandeurs d'emploi est également en hausse dans les deux départements de Haute-Normandie. En Seine-Maritime, il augmente de 0,7% sur un mois.

Catégories A,B et C

Le chiffre est également en hausse pour les catégories A, B et C. En Haute-Normandie, il s'établit à 164 713 à la fin du mois. Un chiffre en hausse de 4,3% sur une année (+0,9% sur un mois). En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C augmente de 0,5 % par rapport à fin février 2015 (+ 6,7 % sur un an).

Légère diminution des catégories D et E

Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s’établit à 19 827 en Haute-Normandie. En mars 2015, le nombre de celles inscrites en catégorie D diminue de 0,4 % (soit – 35) et le nombre de celles inscrites en catégorie E diminue de 1,6 % (soit – 171) par rapport à la fin février 2015.