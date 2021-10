Sortir en région: jeudi 24 février

Ce soir, les Têtes Raides sont en concert au théâtre de la Brèche à Cherbourg à 20h45, l'un des meilleurs groupes de scène français depuis 25 ans, un moment à ne pas rater !



Le festival itinérant « La Nuit de l'Alligator » s'arrête au Cargö avec 2 groupes folk et blues à découvrir dès 20h30 demain soirée « métal » au Cargö avec les britanniques d'Anathema, un groupe crée il y'a plus de 20 ans à Liverpool.



Grand concert rock également vendredi soir au Normandy à St Lô avec 3 groupes, Headcharger, avant une tournée en Angleterre, 64 Dollar Question et leur rock aux tonalités US et Tremore qui viennent présenter quelques nouveaux titres au public normand, c'est demain au Normandy de St Lô dès 20h30



Samedi les enfants de l'agglomération cherbourgeoise ont rendez-vous pour le Festibal à l'Agora d'Eqeurdreville, tout l'après-midi des ateliers bricolage, maquillage, dessin, goûter et concert avec le groupe pour jeune « Les Bouskidou », samedi dès 14h à l'Agora pour 2 euros.



Enfin du vélo ce week-end en Basse-Normandie, avec deux styles bien différent.

A St Hilaire du Harcouët c'est la reprise de la saison pour les coureurs sur route avec le Grand Prix de St Hilaire dimanche toute la journée.

A Caen c'est du BMX en indoor au Parc des Expositions, avec de grands champions présent samedi et dimanche.











