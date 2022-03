Cilacap (Indonésie) (AFP). Exécutions en Indonésie: appels et pressions diplomatiques se multiplient

Les appels et pressions diplomatiques se sont multipliés lundi pour tenter de sauver la vie de neuf condamnés en attente d'exécution en Indonésie, parmi lesquels huit étrangers, la France et l'Australie rappelant leur opposition à la peine capitale "en toutes circonstances". Les autorités de ce pays d'Asie du Sud-Est ont formellement notifié aux huit étrangers -- d'Australie, du Brésil, des Philippines et du Nigeria -- que leur exécution au côté d'un détenu indonésien était imminente, alors qu'un Français condamné lui aussi à la peine capitale pour trafic de drogue a été retiré de la liste au dernier moment. Le président français François Hollande et le Premier ministre australien, Tony Abbott, ont "rappelé que la France et l'Australie partageaient un même attachement aux droits de l'homme et condamnaient le recours à la peine de mort en tous lieux et en toutes circonstances", selon un communiqué de la présidence française diffusé à l'issue d'entretiens à Paris. Les pressions diplomatiques se sont intensifiées ces derniers jours, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-Moon, ayant lui aussi appelé l'Indonésie à renoncer aux exécutions. Condamné à mort en 2007 pour un trafic de drogue qu'il a toujours nié, le Français Serge Atlaoui, 51 ans, a été provisoirement épargné d'une exécution par les autorités indonésiennes qui ont évoqué une procédure encore en cours. De leur coté, des membres des familles de condamnés ont afflué lundi auprès de leurs proches placés à l'isolement dans une prison du complexe pénitentiaire sur l'île isolée de Nusakambangan, "l'Alcatraz indonésien", où les détenus pourraient être fusillés dans la nuit de mardi à mercredi, les exécutions ayant habituellement lieu peu après minuit. Des médias australiens ont publié des photos de croix mortuaires destinées aux cercueils des condamnés, avec la date du 29.04.2015. Tous ont tous vu leur demande de grâce rejetée par le président indonésien, Joko Widodo, intransigeant sur le trafic de drogue, malgré la multiplication des appels à la clémence. La soeur et la mère de la Philippine Mary Jane, 30 ans, qui conteste sa condamnation en affirmant avoir été piégée par un réseau international de trafiquants d'héroïne, ont lancé lundi d'émouvants appels à sauver la vie de leur proche. "Nous vous supplions de donner une dernière chance à ma jeune soeur, mère de deux jeunes garçons", a déclaré à des journalistes la soeur de Mary Jane, Marites Veloso-Laurente, à l'arrivée de la famille à Cilacap, port d'accès à la "prison de la mort". - 'Sauvez ma fille!' - La mère de la condamnée a lancé un appel désespéré au champion de boxe philippin Manny Pacquiao, qui s'entraîne actuellement aux Etats-Unis pour un des combats les plus attendus de l'histoire, en lui demandant d'intervenir pour tenter de sauver sa fille. "Manny, s'il vous plaît, sauvez ma fille. S'il vous plaît, exprimez-vous. N'importe quel mot venant de vous sera d'une grande aide car vous êtes très populaire en Indonésie", a déclaré Celia Veloso à une radio philippine dans son pays. Renouvelant un appel à la clémence pour des considérations humanitaires, le président philippin, Benigno Aquino, en a appelé lundi en marge d'un sommet en Asie à son homologue indonésien, qui lui a promis d'interroger le procureur général sur le cas de Mary Jane Veloso, et de revenir vers lui. L'Australie a elle aussi réitéré ses appels à la clémence pour ses deux ressortissants, alors que le groupe de presse australien Fairfax Media a publié lundi de nouvelles accusations de corruption des juges qui ont condamné le duo en 2006. Selon Fairfax, les magistrats auraient demandé plus d'un milliard de roupies (environ 95.000 euros) pour leur épargner la peine de mort et infliger une peine de moins de 20 ans de prison. Les membres de la famille des deux Australiens, Myuran Sukumaran et Andrew Chan, étaient aussi nombreux que jamais -- 24 -- à rendre visite lundi à leurs proches à Nusakambangan, via Cilacap, où la sécurité a été renforcée lundi, signe que les exécutions approchent.

